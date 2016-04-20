Работа паромной переправы в Крым приостановлена из-за ветра
Краснодар, 21 апреля, 2016, 02:24 — ИА Регнум. Работа Керченской паромной переправы с вечера 20 апреля временно приостановлена из-за сильного ветра. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
crimea9.ru
Переправа — шторм
МЧС просит автомобилистов воздержаться от поездок на Керченскую паромную переправу до нормализации погодных условий.
Напомним, ранее Reuters сообщило, что открытие железнодорожного моста в Крым перенесено на один год. По информации агентства, первоначальный план строительства потребовалось отрегулировать с учетом веса поездов, которые будут следовать по мосту.
Тем временем, строительство части моста, предназначенной для автотранспорта, продолжается в соответствии с графиком.