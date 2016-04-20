Минск, 20 апреля, 2016, 23:26 — ИА Регнум. Посол Белоруссии во Франции Павел Латушко получил титул «почётного члена» французской ассоциации Мушкетеров. Об этом 18 апреля проинформировала пресс-служба МИД постсоветской республики.

Цитата из к/ф «Д`Артаньян и три мушкетера». реж Георгий Юнгвальд-Хилькевич . 1973. СССР.

«Состоялась встреча Латушко с членами ассоциации Мушкетеров. Посол Белоруссии был принят руководителем ассоциации Амери де Монтескью Д'Артаньяном, который на протяжении многих лет являлся сенатором Французской Республики и депутатом Европарламента», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы МИД Белоруссии, отсутствующее на официальном сайте министерства.

Латушко стал почётным членом ассоциации во время церемонии, которая проходила в историческом дворце, построенном по указанию императора Наполеона III. Ему вручили знак и диплом. Белорусский чиновник представил презентацию экономического и туристического потенциала постсоветской республики с демонстрацией фильма о ней — с этим могли ознакомиться также некие «представители известных французских семей».

«Руководитель ассоциации и почетный сенатор Франции Амери де Монтескью Д'Артаньян в своем выступлении высоко оценил вклад белорусского народа в Победу во Второй мировой войне, особо отметив массовое партизанское движение в годы войны на территории Белоруссии. Амери де Монтескью Д'Артаньян подчеркнул, что ранее посещал Белоруссию и высказал позитивные впечатления», — рассказали информагентству в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший комсомольский функционер Павел Латушко сделал быструю чиновничью карьеру, успев до назначения послом во Францию побывать послом в Польше и министром культуры. Латушко имеет неоднозначную репутацию, однако даже критики не подвергают сомнению его личные заслуги в проведении политики «белорусизации». Уехав во Францию с ответственным поручением от Александра Лукашенко, Латушко не забыл о «белорусизации», проявив настойчивость в распространении ревизионистских мифов за рубежом. Его личной заслугой является включение белорусского города Борисова в ассоциацию «наполеоновских городов».