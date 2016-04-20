Белгород, 20 апреля, 2016, 23:14 — ИА Регнум. Скандально известный лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров и две солистки группы были оштрафованы за мат на сцене во время концерта в Белгороде. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщают местные СМИ.

nature-animals.ru Горилла.

Концерт группы «Ленинград» проходил во Дворце спорта «Космос». Со сцены постоянно звучала нецензурная брань. Стоит отметить, что творчество этой группы во многом строится именно на нецензурной лексике.

По окончанию концерта сотрудники полиции составили на Шнурова и двух солисток «Ленинграда» административные протоколы по статье «мелкое хулиганство». Правоохранители приняли решение оштрафовать каждого фигуранта на 500 рублей.

Шнуров и солистки решили не вступать в конфликт с полицейскими и предоставили все свои данные для составления протоколов.