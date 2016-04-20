Лондон, 20 апреля, 2016, 22:25 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают медленный рост. Сегодня, 20 апреля, на Лондонской межконтинентальной бирже ICE за баррель североморской Brent дают $45,66. Столько нефть стоила в декабре прошлого года.

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Стоимость техасской легкой нефти WTI на нью-йоркской бирже NYMEX сегодня выросла до $43,86.

Биржевые аналитики указывают, что рост цен происходит сегодня на фоне публикации статистики о запасах нефти в США, которые оказались несколько ниже, чем ожидали аналитики.

Кроме того, цены толкает вверх забастовка нефтяников в Кувейте. Однако сегодня стало известно, что она закончилась.

Основным событием, которое должно было толкнуть цены на нефть вниз — это провал переговоров представителей стран-экспортеров нефти в Дохе. Саудовская Аравия в последний момент сорвала заключение соглашение о заморозке добычи нефти на уровне января 2015 года. Эта мера должна была повлиять на рост мировых цен.

Но после провала переговоров падения цен на нефть не произошло.