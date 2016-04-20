Гавана, 20 апреля, 2016, 21:47 — ИА Регнум. Легендарный команданте Фидель Кастро выступил во время заключительной сессии VII съезда Коммунистической партии Кубы, сообщало ранее ИА REGNUM. Рефреном выступления стали мысли великого революционера о коммунизме.

Фидель Кастро и Юрий Гагарин. 26 июня 1961 года

Он отметил, что руководить любым народом во времена кризиса — нечеловеческое дело. Но без кризисов изменения были бы невозможны. Говоря о коммунизме, Фидель Кастро отметил, что «это слово выражает наиболее искаженную и оклеветанную концепцию истории — теми, кто имел привилегию эксплуатировать бедных, обездоленных, поскольку они были лишены всех материальных благ, которые обеспечивают работа, талант и энергия человека». Фидель Кастро уверен, что человечество увидит ещё один пример великой социальной революции, пишет Кубинское агентство новостей (ACN).

Фидель Кастро подчеркнул, что коммунистические идеи нужно отстаивать. «Мы должны сказать нашим братьям в Латинской Америке и в мире, что кубинский народ будет победителем», — сказал он.

Напомним, что в период диктатуры Батисты Куба была превращена США в прачечную по отмыванию грязных денег и «узаконенный бордель». В стране действовало восемь с половиной тысяч публичных домов, где работало 22 тысячи человек обоего пола, включая несовершеннолетних. Весь игорный бизнес и «индустрия развлечений» контролировались американской мафией. 70 процентов кубинской экономики также находилось под контролем США. Земли принадлежали латифундистам, а сотни тысяч крестьянских семей не являлись собственниками земельных участков. К 1958 году официальный уровень безработицы достигал уже 40 процентов. О гордости сегодняшней Кубы — бесплатной, одной из лучших в мире систем здравоохранения, никто и помыслить не мог, как и о бесплатном образовании для детей.