Астана, 20 апреля, 2016, 19:57 — ИА Регнум. Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета Казахстана провел государственный аудит эффективности реализации государственной программы развития здравоохранения «Саламатты Казакстан» (Здоровый Казахстан) за 2011−2015 годы. По словам члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Серика Нугербекова, в ходе проверки были выявлены финансовые нарушения на сумму 12,7 млрд тенге (2,7 млрд рублей).

Медицинская лаборатория

«Государственным аудитом было охвачено 43 объекта с объемом средств 467 млрд тенге (99,3 млрд руб.), из которых выявлены финнарушения на сумму 12,7 млрд тенге, факты неэффективного использования бюджетных средств на сумму 34,6 млрд тенге (7,3 млрд руб.), а также 138 единиц нарушений процедурного характера на общую сумму 11,8 млрд тенге (2,5 млрд руб.). По оценке Счетного комитета, все 8 целевых индикаторов по госпрограмме полностью реализованы. Но несмотря на это, в отрасли здравоохранения до сих пор сохраняется ряд проблемных вопросов. Из 260 мероприятий, запланированных в рамках реализации данной программы, 218 полностью реализованы, 8 — не реализованы, 33 реализованы не полностью, одно — с нарушением сроков», — сообщил Нугербеков на заседании Счетного комитета.

При этом он отметил, что вся сумма выявленных финансовых нарушений в ходе аудиторских мероприятий была полностью восстановлена и возмещена бюджету. 22 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 3 должностных и одно юридическое лицо привлечены к административной ответственности.

Примечательно, что из этих 12,7 млрд тенге только 400 млн тенге (58,1 млн руб.) были возмещены деньгами. Остальные нарушения были покрыты посредством бухгалтерского учета, а также работами, услугами и материальными активами. Причем львиная доля нарушений была возмещена за счет изъятия земельных участков в 17 подведомственных Минздраву организациях на сумму 11 миллиардов 952 миллиона тенге (2,5 млрд руб.).

Выступая на заседании Счетного комитета, Нугербеков сообщил и о других правонарушениях. К примеру, по его данным, Министерство здравоохранения и социального развития еще два года назад должно было передать Министерству национальной экономики систему санитарно-эпидемиологической ситуации стоимостью 297,5 млн тенге (63,2 млн руб.), но не сделало этого. В результате, дорогостоящее оборудование все это время простаивало без дела. Кроме того, несмотря на полное освоение 6 млрд тенге (12,7 млрд руб.), выделенных из бюджета на строительство радиологического центра в Семипалатинске, третья очередь строительства данного объекта до сих пор не введена в эксплуатацию, хотя по проекту сделать это должны были еще в 2013 году.

Члены Счетного комитета дали рекомендации правительству Казахстана учесть все выявленные нарушения при реализации новой государственной программы «Денсаулык» (Здоровье), направленной на развитие системы здравоохранения Казахстана до 2020 года.

Между тем, пока члены Счетного комитета отчитывали Министерство здравоохранения и социального развития за финансовые нарушения, выявленные при аудите программы «Саламатты Казахстан», на сайте Минздрава появилась информация о том, что эксперты Всемирного банка дали этой же программе самую высокую оценку.

«За период реализации Госпрограммы достигнуты все 8 целевых индикаторов: снизились показатели материнской (в 1,8 раза) и младенческой смертности (в 1,8 раза), снизилась заболеваемость туберкулезом (в 1,6 раза) и смертность от основных социально-значимых заболеваний: от болезней системы кровообращения (в 2 раза), от злокачественных новообразований (на 15%), от травм и отравлений (на 21%). Достигнут показатель по снижению общей смертности (план — 7,62, факт 7,52 на 1000 населения)», — говорится в опубликованном сегодня сообщении Всемирного банка.

Отметим, государственная программа развития здравоохранения «Саламатты Қазақстан» была утверждена указом президента республики в ноябре 2010 года. В списке главных задач программы, рассчитанной на 2011−2015 годы, было довести к 2015 году увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения — до 70 лет; снижение материнской смертности — до 24,5 на 100 тыс. родившихся живыми; снижение младенческой смертности — до 12,3 на 1000 родившихся живыми; снижение общей смертности — до 7,62 на 1000 населения; снижение заболеваемости туберкулезом — до 94,7 на 100 тыс. населения; удержание распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15−49 лет в пределах 0,2 — 0,6%. Общий бюджет программы составил 359,3 млрд тенге (76,4 млрд руб.)

С начала 2016 года в Казахстане начала действовать новая программа развития здравоохранения «Денсаулык», рассчитанная до 2020 года. Задачей данной программы является достижение к 2021 году следующих показателей: увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения до 73 лет; снижение материнской смертности до 10,5 на 100 тыс. родившихся живыми; снижение младенческой смертности до 9,11 на 1000 родившихся живыми; снижение общей смертности до 6,3 на 1000 населения. Общий бюджет программы составляет 945,4 млрд тенге (201,1 млрд руб.).

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, Счетный комитет Казахстана по итогам 2015 года выявил финансовые нарушения на сумму 1,3 трлн тенге (порядка 282,6 млрд рублей). Как доложил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву председатель Счетного комитета Козы-Корпеш Джанбурчин в ходе отчета об основных результатах работы ведомства за 2015 год, за допущенные нарушения к административной ответственности были привлечены 75 юридических и 66 должностных лиц, к дисциплинарной — 271 должностное лицо, в правоохранительные органы передано 40 материалов контроля.