Москва, 20 апреля, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о расследовании катастрофы Boeing 737−800 авиакомпании FlyDubai, который разбился 19 марта в международном аэропорту «Ростов-на-Дону» при посадке. Отчет опубликован сегодня, 20 апреля.

Stefan Krasowski Пассажирское кресло

Напомним, Boeing 737−800 авиакомпании FlyDubai не смог с первого раза совершить посаду в международном аэропорту «Ростов-на-Дону» из-за плохих погодных условий. Самолет ушел на второй круг и на следующей попытке приземлиться разбился. На борту самолета находились 62 человека. Все они погибли.

МАК в предварительном отчете не назвал виновников катастрофы. Однако, из отчета понятно, что единственной причиной авиакатастрофы является ошибка пилотов. Все техника и автоматика самолета работала в штатном режиме.