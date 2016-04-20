Москва, 20 апреля, 2016, 19:15 — ИА Регнум. Министерство финансов Российской Федерации рассматривает вариант запуска механизма «обратной ипотеки» как одного из вариантов поддержки бедных. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщила журналистам первый заместитель министра финансов Российской Федерации Татьяна Нестеренко.

Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

«Мы обсуждаем введение так называемой обратной ипотеки», — сказала Нестеренко.

Она пояснила, что это такое. Гражданин, который имеет имущество и по каким-то причинам перестал зарабатывать, может вполне передать это имущество государству, которое будет оплачивать ему обратную ипотеку. После смерти владельца имущество будет переходить государству.

Нестеренко добавила, что механизм «обратной ипотеки» может быть распространен как на движимое, так и на недвижимое имущество. Сроки разработки и запуска механизма «обратной ипотеки» Нестеренко не сообщила.

Стоит отметить, что такой механизм ранее запустило Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (АРИЖК).