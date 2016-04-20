Минск, 20 апреля, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Мнение Юкия Амано — руководителя ведущей мировой организации, контролирующей развитие атомной энергетики в мире и дающей рекомендации в этой области, — может быть полезно для прибалтийских противников строительства атомной станции в Белоруссии. Впрочем, они вряд ли его услышат, потому что реальные причины недовольства строящейся по российскому проекту атомной станцией в Белоруссии носят не экологический, а политический характер.

dsae.by Строительство Белорусской АЭС

Как пояснил в своем выступлении в ходе конференции «Атомэкспо-Беларусь» научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Белоруссии Алексей Дзермант, проблема восприятия белорусской атомной станции в Литве связана, скорее, с литовской внутриполитической борьбой. Одна из политических сил — литовские консерваторы — активно выступает против возможного допуска энергии с Белорусской атомной станции на литовский рынок. Эта энергия будет значительно дешевле, чем та, что сейчас есть на рынке Литвы. Консерваторы выступают против покупки этой энергии и против транзита, активно координируя свои действия с руководством своей страны и соседней Латвии.

По мнению Дзерманта, сама политическая борьба вокруг Белорусской АЭС — это явление во-многом конъюнктурное, вызванное предвыборной кампанией в Литве. Некоторые литовские политические силы, в отличие от консерваторов, например, социал-демократы, относятся к строительству скорее как к свершившемуся факту и настроены договариваться.

Впрочем, помимо политического аспекта эта борьба имеет еще один ракурс, рассказал Алексей Дзермант.

«Дело в том, что в свое время Литва пыталась реализовать проект строительства собственной атомной станции. Мы знаем, что построенную в советское время Игналинскую АЭС по настоянию Евросоюза они закрыли, но, тем не менее, для обеспечения своей энергобезопасности балтийские государства и Польша разработали проект строительства в Литве новой электростанции в Висагинасе с помощью японо-американских инвесторов. И долгое время это было таким пилотным проектом для руководства и Литвы, и Латвии, и Эстонии. Они пытались пробить кредит и начать строительство, но, опять же, давление общества, и в частности зеленых, было весьма сильно у них. В 2012 году прошел вселитовский референдум по этому вопросу, где большинство жителей высказалось против строительства атомной станции и этот проект был заморожен. Но, несмотря на это, руководство Литвы все еще лелеет надежду, что проект может быть разморожен и может быть реализован. И это один из факторов того, что негативно воспринимается Белорусская атомная электростанция, поскольку она возникла и будет построена первой в этом регионе юго-восточной Прибалтики. Она выйдет на энергопоставляющие мощности, на возможности экспорта, и для Литвы это означает окончательные похороны своего атомного проекта. После ввода Белорусской атомной станции смысла строительства Висагинской АЭС никакого не будет вообще. Это, естественно, вызывает негативную реакцию у литовского истеблишмента и поэтому кроме политической борьбы внутри литовской политики присутствует и вот такой мотив — заблокировать, чтобы и белорусы не смогли что-то такое построить. Но вряд ли это получится, поскольку, как мы видим, основные претензии Литвы, озвучиваемые по международным каналам — и в Евросоюзе, и в рамках Конвенции Эспо, — не воспринимаются достаточно серьезно, а объяснения Белоруссии по этим каналам признаются убедительными, и строительство продолжается», — подчеркнул ученый.

Напомним, строительство двухблочной Белорусской АЭС по проекту ВВЭР-1200 осуществляется силами объединенной компании АО «НИАЭП» — АО АСЭ (входит в российскую госкорпорацию «Росатом») в качестве генерального подрядчика. Использованный при строительстве российский типовой проект поколения «3+» учитывает все самые современные требования безопасности, в том числе постфукусимские нормы, и обладает улучшенными технико-экономическими характеристиками. Основными преимуществами российского проекта являются высокая степень защиты, обеспеченная за счет использования независимых каналов активных и пассивных систем безопасности.