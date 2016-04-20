София, 20 апреля, 2016, 18:18 — ИА Регнум. В Болгарии развивается тенденция к старению и общему сокращению численности населения. Об этом свидетельствуют данные по демографической ситуации за 2015 год, обнародованные Национальным статистическим комитетом республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно опубликованным данным, за минувший год население Болгарии сократилось на 48 414 человек (0,7%). В 2014 году, напомним, сокращение населения составило 43 709 человек, а в 2013 году — 38 875 человек. Общая численность населения Болгарии по состоянию на 31 декабря 2015 года составляла 7 млн 153 тысячи 784 человека.

Статистика свидетельствует также о продолжении процесса старения населения республики. На конец 2015 года в Болгарии насчитывалось около 1 млн 462 тысяч жителей старше 65 лет что составляет пятую часть населения (20,4%). В сравнении с 2014 годом доля населения в этой возрастной группе увеличилась на 0,4%, а с 2001 годом — на 3,5%. За минувший год в Болгарии появилось на свет 65 950 новорожденных, что на 1 635 (2,4%) меньше, чем годом ранее.

Численность трудоспособного населения в республике, по состоянию на конец 2015 года, составляла 4 млн 349 тысяч человек (60,8% населения), что на 1,2% меньше, чем в предыдущем году.

По официальным данным, за 2015 год Болгарию покинуло 29 470 человек, из которых 43,6% — молодые люди в возрасте от 20 до 39 лет. Основными направлениями эмиграции для болгар являются Германия (23%), Великобритания (14,3%) и Испания (11,5%).

К концу 2015 года в стране насчитывалось 159 населённых пунктов без жителей и ещё 1133 населённых пунктов (21,5%), где проживают от 1 до 49 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, население Болгарии к 2050 году сократится почти на 28% — до 5 млн 154 тысяч человек, а к 2100 году в стране будет проживать лишь 3 млн 406 тысяч человек.

По оценкам ООН, доля людей в возрасте от 15 до 59 лет к 2050 году будет составлять менее половины населения страны, сократившись с нынешних 58,9% до 48,8%, при этом доля людей старше 60 лет вырастет с 26,9% до 36,4%, а людей старше 80 лет — с 4,5% до 7,6%. Доля людей в возрасте от 0 до 14 лет за этот же период увеличится незначительно — с 14,1% до 14,7%.