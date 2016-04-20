Санкт-Петербург, 20 апреля, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алексей Пучнин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Это сегодня, 20 апреля, подтвердила журналистам в Москве глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

st-petersburg.izbirkom.ru Алексей Пучнин

Ранее сегодня руководство петербургского Законодательного собрания прямым текстом потребовало увольнения Пучнина — либо по собственному желанию, либо решением горизбиркома. Также сообщалось, что чиновник отправился в отпуск до 22 апреля.

Элла Памфилова, сообщив прессе о заявлении главы горизбиркома Петербурга, отметила, что пока рано говорить о том, кто займёт его пост.

«Надо дать возможность региону самому провести серьёзную работу по этому направлению, представить предложения», — цитирует РИА Новости главу ЦИК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании ЦИК Элла Памфилова похвалила Алексея Пучнина за высокие профессиональные качества, но сообщила, что считает его отставку необходимой. Памфилова добавила, что, по ее мнению, Пучнин «будет востребован на других участках работы».

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров в связи с этим заявил: «Если это прозвучало из уст главы Центральной избирательной комиссии, то главе горизбиркома надо это немедленно выполнять и не рассуждать».

Ранее Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга инициировала проверку горизбиркома, но ее результаты до сих пор не озвучены. По данным СМИ, были найдены нарушения в расходовании бюджетных средств в 2014−15 годах.

Алексей Пучнин возглавил горизбирком Петербурга в июле 2012 года. До этого он руководил избиркомом Тамбовской области. Ранее Пучнин с 2000 по 2005 год был начальником административно-правового отдела правового управления администрации Тамбовской области.