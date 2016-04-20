Ереван, 20 апреля, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Для строительства в Армении нового ядерного энергоблока необходимо обеспечить параметры, которые позволят блоку экономически эффективно функционировать, заявил в Ереване 20 апреля первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.

Texnic.livejournal.com Армянская АЭС

По его словам речь, в первую очередь, идет об объемах потребления в самой Армении, и возможности экспорта мощностей в сопредельные государства. «Мы вместе работаем над этим проектом, и если появится «окно возможностей», то мы с удовольствием реализуем этот проект», — подчеркнул Кирилл Комаров.

Он также проинформировал, что с технологической точки зрения строительство нового ядерного энергоблока на площадке Мецаморской АЭС возможно. По словам заместителя гендиректора «Росатома», переговоры по строительству в Армении нового энергоблока никогда не прекращались, тем более, что межправительственное соглашение по сотрудничеству в вопросе строительства подписано, и оно продолжает действовать.

«Как только мы с партнерами поймем, что имеются все экономические основания для реализации проекта, конечно, мы постараемся такой проект реализовать», — резюмировал Комаров.

Армянская атомная электростанция сейчас находится в подготовительном процессе для продления срока эксплуатации второго энергоблока до 2027 года. Параллельно модернизации действующего блока, которое планируется завершить в 2017 году, власти Армении заявляют, что планируют начать подготовку к строительству на имеющейся площадке нового блока мощностью 1000 МВт. Необходимость модернизации действующего блока объясняется затягиванием работ по строительству нового. Однако до сих пор не ясно, кто будет финансировать строительство нового блока, которое по предварительным оценкам обойдется в $5.5 млрд.

20 августа 2010 года Россия и Армения подписали соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве с целью строительства нового энергоблока АЭС на территории Армении. Первоначально планировалось построить блок мощностью в 1060 мегаватт. Российская сторона была даже готова профинансировать 20% работ.

В дальнейшем по причине задержек с началом реализации проекта и отсутствием финансовых ресурсов, правительством Армении было принято решение о продлении срока эксплуатации второго энергоблока АЭС.

Для модернизации второго энергоблока Армянской АЭС между Арменией и Россией подписано кредитное соглашение, которое предполагает предоставление Армении $270 млн под 3% годовых, а также гранта в размере $30 млн. По соглашению Армения обязывается обновить второй блок АЭС в период 2015—2019 гг., покрывая до 90% стоимости договоров на поставку оборудования и услуг из средств кредита. Начало погашения кредита предусмотрено в 2020 году, двумя траншами в год. Кредит выдается сроком на 10 лет.

Тема строительства нового блока ААЭС вошла в оборот еще в 2008 году с подачи президента Армении Сержа Саргсяна, заявившего в парламенте страны о скором старте строительства нового блока атомной электростанции.

Ещё тогда практически все экономисты в Армении в один голос заявляли, что шансы на строительство новой атомной электростанции в Армении — минимальные. По их словам, проектируемая станция в 2,5 раза мощнее действующей и Армения не сможет реализовать лишнюю и недешевую электроэнергию.

Спустя 8 лет представитель «Росатома» подтвердил опасения армянских экспертов.

Армянская АЭС, единственная в регионе, была введена в эксплуатацию в 1980 году. После спитакского разрушительного землетрясения работа станции была приостановлена. Повторный запуск АЭС состоялся в ноябре 1995 года. Два энергоблока станции оснащены российскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Первый энергоблок в настоящее время остановлен, а эксплуатационный ресурс второго, мощностью 400 Мвт, заканчивается в 2016 году. На долю ААЭС приходится до 45% от общей выработки электроэнергии.