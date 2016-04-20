Москва, 20 апреля, 2016, 13:16 — ИА Регнум. За первый квартал 2016 года граждане РФ взяли 3,26 млн кредитов, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Ростовщики. Квентин Метсис. 1510-е

Количество ипотечных кредитов по сравнению с первым кварталом 2015 года выросло в 2,25 раза, число автокредитов увеличилось в 1,66 раза.

Напомним, что поддержку ипотечному и автокредитованию оказывают государственные программы субсидирования процентных ставок. Самые низкие темпы роста наблюдаются в сегменте кредитов на покупку потребительских товаров — 31,7% .

Необходимо отметить, что рост наблюдается на фоне резкого сокращения кредитования в начале 2015 года.

В сравнении же с показателями предыдущего квартала количество выданных в России кредитов сократилось на 24,7%.