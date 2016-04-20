Москва, 20 апреля, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Пакет президентских законопроектов о расширении применения института суда присяжных Госдума рассмотрела в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля. В ходе дискуссии звучали мнения как в поддержку расширения института — по статьям УК и на районный уровень, так и против.

Суд присяжных. Джон Морган. 1861

«Суды присяжных всегда творили беззаконие»

КПРФ не поддерживает пакет законопроектов. «Суд присяжных — это отживший институт англосаксонского права, шаг в позапрошлый век. Тогда существующие проблемы в законодательстве можно было восполнять мнением толпы — то есть присяжными. Сейчас наш УК достаточно разумен и совершенствовать надо прежде всего работу профессиональных судей», — отметил депутат Госдумы Юрий Синельщиков.

«Суд присяжных обычно состоит из людей, не обладающих юридическими познаниями. Принимая решение в совещательной комнате, присяжные прислушиваются не к тому, кто робко подаст свой голос в защиту логики и справедливости, а к тому, кто громко и уверенно задавит всех своей позицией», — заявил он. «На протяжении всей истории человечества суды присяжных творили произвол и беззаконие — примеров тому немало, как в литературе, так и в истории», — говорит парламентарий.

В ходе дискуссии он сослался на мнение судьи, который утверждает, что «в составе суда присяжных обычно домохозяйки и безработные, потому что никто из работающих не может себе позволить по несколько месяцев, а то и не один год ходить в суд, трудоспособное население всячески избегает этой трудовой обязанности». «Разве человек, желающий починить часы, обращается к плотнику?» — иллюстрирует позицию КПРФ цитатой судьи Синельщиков.

«Могу сказать, что суды присяжных не только запросто оправдывают виновных, но и так же запросто выносят обвинительные вердикты в отношении лиц, чья вина в уголовном деле не доказана», — заявил депутат.

«Укрепление статуса суда»

ЛДПР поддерживает президентские инициативы. Это будет «способствовать укреплению статуса суда в качестве основного суда приближенного населению», отметил депутат Иван Сухарев. При этом, по его мнению, есть необходимость расширить список статей УК, подпадающих по суд присяжных заседателей, также возможны «небольшие курсы для присяжных».

«ЛДПР поддержит законопроект, расширяется применение института присяжных, которое закреплено Конституцией», — заявил Сухарев. Он также указал на то, что в России институт присяжных оправдывает гораздо чаще, чем профессиональные судьи — 10−20% оправдательные решения. «Но обвинительный вердикт — более суровый чем тот, который вынесен профессиональными судьями», — подчеркнул он.

Отметим, что законопроектами также предлагается сократить численный состав коллегии присяжных заседателей в областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа, окружном (флотском) военном суде с двенадцати до восьми человек.