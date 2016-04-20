Москва, 20 апреля, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко не исключает вероятность создания Курдского государства, однако на данном этапе он призывает создать автономию курдов. Кроме того, он считает необходимым образование международного трибунала ООН по ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ), где бы рассматривались преступления против мирных граждан Ближнего Востока. Об этом он заявили 19 апреля в эфире передачи «Вести. doc» на канале «Россия 1».

mapinmap.ru Этническая карта Турции. Оранжевый — курды

«Надо ставить вопрос о создании международного трибунала ООН по ИГИЛ, по преступлениям против мирных граждан Ближнего Востока для того, чтобы на юридическом уровне, пользуясь прецедентом Нюрнбергского трибунала, заклеймить ИГИЛ как абсолютное зло, как главную угрозу, которую несёт сегодня международный терроризм всем нам, современному миру», — считает Игорь Коротченко.

По его мнению, на фоне массового геноцида курдов и езидов необходимо говорить о создании автономии в рамках компактного проживания курдов. В перспективе — о создании Курдского государства.

«Никто не ожидал, что распадется Советский Союз, но это, к сожалению, произошло. Точно так же может произойти и с Турцией, которая может распасться. И в этом случае реализация законного права курдов на самоопределение и построение своего государства может стать реальностью», — отметил Коротченко.

При этом он полагает, что на Ближнем Востоке не будет демократии ещё 200 лет ввиду иной структуры традиционного общества. Приверженность к американским демократическим ценностям, в свою очередь, в данном случае приводит к хаосу, убийству и геноциду, уверен эксперт.

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«То, что хорошо для Европы и США, на Ближнем Востоке не работает. И лучшим подтверждением этому является вытащенный из посольства США в Ливии американский посол, которого зверски умертвили те, чьи демократические флаги и ценности якобы поддерживали американцы и НАТО» — заявил Коротченко.

Он призвал оставить Ближний Восток в покое: «Не навязывать американскую и европейскую модель демократии, стабилизировать национальное государство, дать США по рукам там, где они лезут, чтобы стабилизировать традиционный режим».