Гавана, 20 апреля, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Лидер кубинской революции Фидель Кастро выступил на VII съезде Коммунистической партии Кубы с речью. 90-летний политик рассказал, что, вероятно, скоро он покинет этот мир, но коммунистические идеалы будут жить и после его смерти, сообщает портал Noticias RSN.

propagandahistory.ru «Куба на выборах народ голосует за заслуги и способности».

Кастро сказал, что это его выступление может быть последним. Раньше он никогда не думал, что доживёт до 90 лет и ничего не предпринимал, чтобы прожить долгую жизнь: это каприз судьбы. «Скоро я буду, как все, всем нам приходит свой черед», — сказал политик.

Фидель Кастро высказал уверенность, что идеи кубинской революции не умрут вместе с ним: они останутся жить. «Придёт время для всех нас, но идеи кубинских коммунистов останутся в качестве доказательства на этой планете, что, если они работают с пафосом и достоинством, то могут производить материальные и культурные ценности, в которых нуждаются люди», — сказал Кастро.

Политик подчеркнул, что за коммунистические идеи нужно отстаивать: неустанную борьбу нужно вести постоянно. «Мы должны сказать нашим братьям в Латинской Америке и в мире, что кубинский народ будет победителем», — сказал он.

Напомним, что в августе Фиделю Кастро исполнится 90 лет. Кастро стал премьер-министром Республики Куба после свержения режима Батисты и победы революции 1 января 1959 года.

С 1976 по 2008 год он был председателем Госсовета, с 1961 по 2011 год Кастро также занимал пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы. Ушёл в отставку в 2008 году, передав власть 83-летнему брату Раулю, вместе с которым он участвовал в свержении режима Батисты.