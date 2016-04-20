Ростов-на-Дону, 20 апреля, 2016, 08:15 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону только трое участников акции на проверку грамотности «Тотальный диктант» получили «отлично». По сравнению с прошлым годом этот результат сократился в пять раз. В 2015-м абсолютно грамотных было 17 человек. Об этом журналистам сообщили организаторы проведения акции на Дону, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

ИА REGNUM Школьный дневник отличника

Всего написали «Тотальный диктант» 1 тыс. 156 ростовчан. В ходе проверки работ ошибки были систематизированы. Чаще всего красными чернилами эксперты выделяли неправильно написанные наречия, глаголы в прошедшем времени, частицы «не» в причастиях. Участники акции также с ошибками писали слова, которые начинаются со строчных и прописных букв.

Организаторы отметили, что в текущем году в написании «Тотального диктанта» принимали участие не только ростовчане, но и жители других городов донского региона. В частности, проверяли свою грамотность в Константиновске и Красном Сулине.

Напомним, что «Тотальный диктант» россияне пишут уже с 2004 года. В этом году для проверки грамотности был выбран текст российского детского писателя, поэта, драматурга и сценариста Андрея Усачева. Взялись за шариковые ручки участники акции 16 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году «отличников» было 17. Тогда в донской столице проверку знаний по русскому языку прошли около 750 горожан. В 2014 году не сделали ошибок в текстах 22 человека.