Москва, 20 апреля, 2016, 05:34 — ИА Регнум. Правительство и Военно-промышленная комиссия готовят систему мер защиты отечественных производителей электронно-компонентной базы (ЭКБ). В ближайшее время планируется принять программу импортозамещения ЭКБ для навигационных приемников ГЛОНАСС бортовых устройств системы ЭРА-ГЛОНАСС, пишет 20 апреля газета «Известия».

gnsystems.net Навигационный спутник

По информации издания, в перечне поручений по итогам совещания межведомственной рабочей группы коллегии ВПК по вопросам разработки и производства ЭКБ, которое состоялось в феврале этого года, содержится поручение Минпромторгу «подготовить предложения по корректировке технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» в части установления требований по использованию навигационных терминалов ЭРА-ГЛОНАСС с использованием российской ЭКБ».

Подготовка этих предложений указывает на то, что российским производителям микроэлектроники хотят обеспечить преференции не только в сфере госзакупок, но и в масштабах всего автомобильного рынка Таможенного союза, так как терминалы ЭРА-ГЛОНАСС с 2017 года становятся обязательной комплектацией для всех новых автомобилей, регистрируемых в странах Таможенного союза, отмечает издание.

Готовность российской микроэлектронной промышленности удовлетворить этот спрос детально обсуждалась 5 апреля на выездном заседании межведомственной рабочей группы по вопросам разработки и производства ЭКБ на предприятии «Ангстрем-Т» в Зеленограде. Как было заявлено на заседании, на импортозамещение комплектующих потребуется от одного до трех лет при соответствующем объёме инвестиций.