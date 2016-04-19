Москва, 19 апреля, 2016, 19:53 — ИА Регнум. Имеются неопровержимые данные активного финансирования руководителем фонда Hermitage Capitals Уильямом Браудером принятия «Акта Магнитского». — утверждает в своей публикации в издании «Взгляд» социолог Илья Ухов.

Financial Times Уильям Браудер

«При более внимательном анализе активности Браудера в среде американского политического истеблишмента выясняется ряд весьма и весьма интересных фактов относительно прямого финансирования руководителем фонда Hermitage Capitals деятельности специализированных фирм, помогавших в принятии так называемого Акта Магнитского. — пишет эксперт. — В этой связи хотелось бы напомнить уважаемым читателям, что неприятности Браудера начались задолго до смерти Сергея Магнитского в «Матросской тишине», а само дело против Hermitage и вовсе тянется с 2004 года, когда российские правоохранительные органы начали расследование работы фонда в Калмыкии, что, учитывая статус республики как внутрироссийского офшора, позволило Браудеру вывести из-под налогообложения миллиарды рублей. «Магнитский же, чья смерть была Браудеру крайне выгодна, как с имиджевой, так и с чисто процессуальной точки зрения (поскольку он мог начать давать показания против своего шефа), вовсе не был никаким «юристом», а всего лишь бухгалтером, которого Браудер оставил в России, как говорится, «подчищать хвосты».

Далее социолог анализирует данные открытых источников, свидетельствующие об активном продвижении «Акта Магнитского» Уильямом Браудером.

«Согласно американскому законодательству, для осуществления лоббистской деятельности в Конгрессе США нужно декларировать сумму и цели финансовых поступлений, направляемых на продвижение тех или иных инициатив. Благодаря этому мы узнали о том, что фонд Браудера Hermitage Capitals, начиная с 2009 года, переводил средства на лоббирование своих интересов фирме Ashcroft group, принадлежащей бывшему генпрокурору США республиканцу Джону Эшкрофту.

В частности, в 2009 году было переведено 7 394 доллара, в качестве цели было указано, что «Hermitage стремится к прозрачности по вопросам отношений с Россией», в 2012 году на те же цели было переведено уже 10 000 долларов, в 2013 были произведены еще четыре транша — по 26 000, 30 000, 10 000 и 10 000 долларов. В раскрытых данных на сайте Конгресса недвусмысленно указывается цель всего этого финансирования — «Акт Магнитского».

«Нужно понимать, как работает лоббистская машина в Соединенных Штатах. — отмечает Илья Ухов. — В качестве клиента вы приходите в фирму, платите деньги и вам выделяют специального юриста-лоббиста, который уже дальше работает над вашим «кейсом» в среде сенаторов и конгрессменов. В случае с Ashcroft group таким лоббистом была Джулианна Гловер (Juleanna Glover).

Далее в истории продвижения «Акта Магнитского» начинают всплывать все более интересные имена, и одно из них — Марджери Краус, создатель и владелец компании APCO Worldwide. Имя Марджери Краус известно придирчивым наблюдателям — в ряде российских она СМИ она фигурировала как пиар-консультант Михаила Ходорковского и группы МЕНАТЕП. Марджери Краус также входит в попечительский совет организации Павла Ходорковского Институт Современной России.

Среди исполнителей подряда Браудера ни много ни мало, а Джонатан Винер, бывший помощник занимавшего тогда пост сенатора Джона Керри. Работал на интересы Браудера и некий Джон Грегори, в карьерном профайле которого указано, что он занимался продвижением интересов Group MENATEP.

Таким образом, имеются неопровержимые данные активного финансирования Браудером принятия «Акта Магнитского», на что регулярно перечислялись довольно существенные средства. Из анализа персоналий, которые вовлечены в лоббистскую сеть Браудера, становится понятна довольно тесная его связь с такой знаковой для либеральной оппозиции фигурой, как Михаил Ходорковский.

«И Браудер, и Ходорковский, попросту говоря, пользуются услугами одних и тех же людей в Вашингтоне, с примерно одной и той же повесткой.» — заключает социолог.

«И опять-таки, в подобного рода совпадения верится с большим и большим трудом. В США сотни лоббистских фирм и тысячи юристов, занимающихся этой деятельностью в федеральных органах власти США, а Браудер и Ходорковский почему-то выбирают одних и тех же специалистов. — утверждает Илья Ухов. — Мало того, они, как Марджери Краус, прямо входят в руководство структур Ходорковского, что лишний раз подтверждает тесное сращивание и вполне вероятное финансирование основателем Hermitage не только своих усилий по «Акту Магнитского», но и российской оппозиции как таковой.»

Ведь помимо контактов по линии Михаила Ходорковского, как теперь уже стало понятно из материалов, представленных в фильме «Эффект Браудера», и ранее опубликованной переписки бывшего члена политбюро «Парнас» Натальи Пелевиной с Михаилом Касьяновым Браудер, судя по всему, финансировал и известного оппозиционера Алексея Навального, о чем ранее сообщалоИА REGNUM.

«В контексте принятия «Акта Магнитского» это сотрудничество, если не сказать больше, выглядит наиболее выпукло, поскольку четко видно, как параллельно с выделением средств на лоббизм в Конгрессе Уильям Браудер дает задания Навальному для «подсветки» информационной кампании уже внутри России. Причем работа блогера-«антикоррупционера» на Браудера и стоящие за ним иностранные структуры была настолько активной, что вызывала у его коллег и соратников зависть и желание самим откусить от браудеровского «пирога». — отмечает социолог в своем материале в издании «Взгляд».

«Все это в совокупности позволяет утверждать, что имеет место функционирование широко внедрившейся в российское политическое поле агентурно-политической сети влияния, основанной на деньги Браудера, и «висящих» на его финансировании ключевых деятелей российской оппозиции, которые напрямую выполняют заказ иностранных субъектов по дестабилизации социально-политической ситуации в России.» — заключает Илья Ухов.