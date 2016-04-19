Варшава, 19 апреля, 2016, 19:20 — ИА Регнум. Польский президент Анджей Дуда возглавил церемонию чествования памяти героев Варшавского гетто — молодых евреев, взявших в руки оружие, чтобы бороться с нацистской оккупацией во время Второй мировой войны, передает Daily Mail.

Евреи в Варшаве

19 апреля 1943 года сотни еврейских повстанцев начали борьбу против нацистов, пытавшихся избавиться от последних 75 тысяч жителей еврейского гетто, окруженного стеной. Мятеж был подавлен превосходящими силами немецкой армии, но повстанцы погибли не в концентрационных лагерях, а в реальном бою.

Дуда заявил, что он отдает дань памяти «героям, которые хотели бороться за свою свободу, и даже если бы они знали, что умрут, они хотели бы умереть в бою с поднятой головой». По его словам, церемония чествует их «великое достоинство».

Память погибших евреев почтил и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, находившийся с визитом в Варшаве. Он возложил венок к монументу и склонил перед ним голову.

Во время пресс-конференции вместе со своим польским коллегой Витольдом Ващиковским он описал восстание как «героическое, отчаянное и смелое». Штайнмайер добавил, что политики несут «ответственность за продолжение примирения, которое начали наши отцы в течение десятилетий после войны».