Ашхабад, 19 апреля, 2016, 18:17 — ИА Регнум. В 2016 году Туркмения планирует произвести около 450 тыс. тонн сжиженного газа, из которых 340 тыс. тонн будут выработаны на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщила пресс-служба Министерства нефти и газа республики.

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В ведомстве отметили, что сжиженный газ в последние годы пользуется все большим спросом. «По мнению экспертов, мировое производство сжиженного газа будет быстро нарастать. Сейчас основными странами-экспортерами сжиженного газа являются Индонезия, Алжир, Малайзия, Катар, странами-импортерами — Япония и Южная Корея, а также Франция и Испания. Эти и другие страны потребляют свыше 220 млн тонн в год», — подчеркнул заведующий отделом переработки газа Института нефти и газа госконцерна «Туркменгаз» Аннамурат Аширов.

ИА REGNUM напоминает, что основными импортерами произведенного в Туркмении сжиженного газа являются Армения, Афганистан, Грузия, Иран, Пакистан и Таджикистан. Отметим, что благодаря проведенной в 2001 году модернизации Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающего заводов и вводу в строй в 2005 — 2006 годах новых установок на месторождениях «Найып» и «Багаджа», Туркмения получила возможность производить свыше 2 млн тонн сжиженного газа в год.