Минск, 19 апреля, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Строительство атомной электростанции в Белоруссии идёт по плану: первый энергоблок может быть запущен к концу 2018 года, а второй — к 1 июля 2020 года. Об этом заявил зампред Совмина постсоветской республики Владимир Семашко 19 апреля в Минске на открытии международной выставки и конференции «Атомэкспо Беларусь 2016».

пресс-служба Совета министров Белоруссии Владимир Семашко на открытии «Атомэкспо Беларусь 2016»

«Для Белоруссии это во всех отношениях важный и ответственный проект, поскольку таким образом мы добиваемся диверсификации источников энергии. Для нас это чрезвычайно важно, поскольку мы зависим прежде всего от газа и нефти», — цитирует Семашко пресс-служба СМ РБ.

Семашко сообщил также, что строительство БелАЭС будет способствовать подъему общего технологического и научного уровня постсоветской республики. Он подчеркнул: Белоруссия при строительстве атомной электростанции в Островце (Гродненская область) продолжит следовать рекомендациям МАГАТЭ.

«Мы с самого начала от идеи строительства атомной станции и вплоть до фактической реализации этого проекта следуем и будем следовать рекомендациям МАГАТЭ, — сказал Семашко. — Это чрезвычайно важно, потому что эти рекомендации аккумулировали весь мировой опыт освоения мирного атома».

VIII Международная выставка и конференция включают конференцию с проведением пленарного заседания и круглых столов, где основными темами обсуждения станут «Инновационные технологии для различных отраслей промышленности», «Общественная приемлемость атомной энергетики», «Развитие ядерной инфраструктуры» и «Строительные технологии, материалы, оборудование, применяемые при сооружении АЭС. Современные приборы и оборудование для АЭС и атомной промышленности». В выставке «Атомэкспо» участвуют около 80 организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, сокращение импорта российских углеводородов рассматривается в Минске в контексте решения проблемы укрепления «суверенитета и независимости». Попытки заменить нефть и газ из России показали свою полную экономическую несостоятельность, однако Александр Лукашенко не поставил на них крест.

Белорусская АЭС — проект Росатома. Станция строится российскими специалистами. В ходе визита премьер-министра России Владимира Путина 15 марта 2011 года в Минск было объявлено о подписании соглашения о сотрудничестве в строительстве АЭС. Согласно соглашению, Россия предоставила Белоруссии кредит на сумму $10 млрд на строительство АЭС