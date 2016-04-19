Москва, 19 апреля, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Лозунги и обещания гражданам должны быть честными, нельзя обещать невыполнимого во время избирательной кампании. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля, об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства за 2015 год в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Выборы должны быть честными. Имею в виду не только подсчет голосов — это само собой разумеется — я имею в виду честность лозунгов и обещаний, которые будут давать избирателям. Не надо обещать того, что мы не можем выполнить по определению. Есть просто ответственность политика, а есть политика во время избирательной кампании, и вторая ответственность неизмеримо выше первой», — сказал он.

Напомним, что в сентябре 2016 года пройдут выборы в Государственную думу РФ.