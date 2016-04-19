Москва, 19 апреля, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Стране нужны глубокие структурные реформы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля, об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе ежегодного отчета в Госдуме. «Стране нужны глубокие структурные реформы, правительство это прекрасно понимает», — заявил Медведев.

ИА REGNUM Медведев Дмитрий

«Но также понимает, как это сейчас отразится на социальной сфере. Любые форсирования преобразований усилили бы и продлили кризисные явления еще на несколько лет», — отметил Медведев.

«Реформы за счет людей мы проводить не будем», — заверил глава правительства.