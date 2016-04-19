Симферополь, 19 апреля, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Обыски в связи с возбуждением уголовного дела за призывы к нарушению территориальной целостности РФ против журналиста издания «Крым.Реалии» украинского бюро «Радио Свобода» проходят по семи адресам, в том числе один из них в Севастополе и один в Ялте. Об этом сообщило ИА «Крыминформ» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.

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Кроме того, в пресс-службе прокуратуры подтвердили, что в Симферополе и Ялте у сотрудников «Крым.Реалии» изымаются компьютерная техника и оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму в отношении журналиста портала «Крым.Реалии» (проект украинского бюро «Радио Свобода») возбуждено уголовное дело за призывы к нарушению территориальной целостности России. По словам прокурора Крыма Натальи Поклонской, журналист подготовил и опубликовал на портале статью о блокаде Крыма украинскими активистами, содержащую высказывания, направленные на нарушение территориальной целостности РФ. Уголовное дело возбуждено ФСБ по признакам части 2 статьи 280.1 УК РФ.

Имя подозреваемого не сообщается в интересах следствия.

Проект «Крым.Реалии» украинского бюро «Радио Свобода» начал работу после референдума о самоопределении Крыма в марте 2014 года. Редакция расположена в Киеве, а корреспонденты издания работают и в Крыму, не афишируя свою деятельность и не имея аккредитации МИДа РФ для представителей зарубежного СМИ.