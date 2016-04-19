Ростов-на-Дону, 19 апреля, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Международный портал в память о жертвах авиакатастрофы, которая случилась в ночь на 19 марта в аэропорту Ростова-на-Дону, запустила авиакомпания FlyDubai, чей самолет потерпел крушение. Записи неравнодушные к трагедии оставляют со специальным хэштэгом ‪#‎withgreatsadness, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

facebook.com/flydubai Сайт в память о жертвах авиакатастрофы

О запуске сайта для соболезнований представители эмиратской авиакомпании сообщили на официальной страничке в социальной сети Facebook. «Спустя месяц после трагической аварии, withgreatsadness.com был создан для чествования памяти пассажиров и экипажа рейса FZ981», — сказано в сообщении.

Отметим, что соболезнования могут оставить все желающие на своем родном языке. Оставлены записи как на английском, так и на русском, испанском языках. Трудно сосчитать, сколько сообщений уже появилось на сайте, и они обновляются практически ежеминутно.

Также по теме: Члены семей погибших пассажиров рейса FZ981 будут судиться в США с Boeing

Напомним, что авиакатастрофа, которая произошла в ростовском небе с авиалайнером компании FlyDubai, унесла 62 человеческие жизни. На борту злополучного рейса с отдыха из ОАЭ возвращались 55 пассажиров, большинство из которых были жителями Ростовской области. Обслуживали полет семь членов экипажа.

В знак уважения перед погибшими авиакомпания уже отказалась от номера рейса FZ981, заменив его на другой номер. Память жертв крушения увековечат недалеко от места происшествия в донской столице в годовщину трагедии.