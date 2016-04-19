Москва, 19 апреля, 2016, 10:01 — ИА Регнум. 20 апреля 2016 года в 14:00 в центральном офисе ИА REGNUM состоится заседание экспертного клуба на тему «Сколько в России и мире осталось нефти и газа?».

Иван Шилов ИА REGNUM

16 марта 2016 года министр природных ресурсов Сергей Донской в интервью «Российской газете» рассказал, что разведанных запасов нефти в России хватит для обеспечения добычи всего на 28 лет. Через несколько дней Фонд семьи Рокфеллеров (RFF) объявил о намерении как можно быстрее избавиться от активов в угольных и нефтяных компаниях и начать инвестировать в разработку возобновляемых источников энергии.

О том, какова реальная ситуация с мировыми и российскими запасами углеводородов, расскажут:

Владимир Павлович Полеванов, доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН, заместитель директора — главный геолог ФГУП «Росгеолэкспертиза»;

Ахмет Иссакович Тимурзиев, доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН, заместитель главного геофизика Центральной геофизической экспедиции, организатор и председатель Кудрявцевских Чтений — Всероссийской конференции по глубинному генезису нефти, главный редактор электронного журнала «Глубинная нефть»;

Владимир Николаевич Ларин, доктор геолого-минералогических наук, автор металлогидридной теории строения Земли;

Николай Владимирович Ларин, сотрудник Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН.

Адрес пресс-центра: Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1, БЦ «Красный Октябрь».

Регистрация гостей и аккредитация прессы проводится по электронной почте press-center@regnum.ru или телефону: +7(495) 645−80−75.