Санкт-Петербург, 19 апреля, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Искажение гимна России может вскоре стать уголовно наказуемым преступлением. После скандального случая в Севастополе группа законодателей подготовила законопроект, который приравнивает оскорбление гимна страны к надругательству над ее флагом и гербом, что наказывается в том числе лишением свободы. Об этом ИА REGNUM сообщила сегодня, 19 апреля, пресс-служба сенатора Вадима Тюльпанова.

paodkb.ru Москва, Кремль

Законопроект об уголовном наказании за оскорбление гимна подготовили члены Совета Федерации Вадим Тюльпанов и Андрей Клишас в соавторстве с депутатом Государственной Думы Разиет Натхо.

Авторы законопроекта напомнили, что статья 70-я Конституции РФ наделяет герб, гимн и флаг России одинаковым статусом государственных символов, однако уголовное наказание за оскорбление государственной символики распространяется только на герб и флаг. Гимн же в настоящее время защищен только статьей 17.10 КоАП РФ «Нарушение порядка использования государственных символов РФ», согласно которой за надругательство над ним грозит лишь штраф: для граждан — 3 тысячи рублей, для должностных лиц — 7 тысяч, для юридических лиц — 150 тысяч рублей.

Авторы законопроекта предложили переименовать статью 329 Уголовного кодекса РФ — «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации», — назвав ее «Надругательство над официальными государственными символами Российской Федерации»

Таким образом, оскорбление и искажение гимна автоматически станет уголовно наказуемым деянием. Как и надругательство над флагом и гербом, оно повлечет для виновника, по решению суда, ограничение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

Чтобы не оставлять возможностей для злоупотреблений в правоприменительной практике, авторы законопроекта разработали специальное примечание для единообразного понимания смысла данной нормы: «Для целей настоящей статьи под надругательством над Государственным гимном Российской Федерации понимается умышленное искажение музыкальной редакции или текста Государственного гимна Российской Федерации при его публичном исполнении либо опубликовании в средствах массовой информации, электронных или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»).

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Тюльпанов, Клишас и Натхо не скрывают, что поводом для их инициативы стал скандальный случай в Севастополе 8 апреля 2016 года, когда при исполнении гимна России на публичном официальном мероприятии были допущены оскорбительные искажения слов и музыки гимна России.

«Предлагаемые изменения в Уголовный кодекс позволят установить правовую защиту всех государственных символов России, поскольку надругательство над ними — это оскорбление нации и государства в целом», — подчеркивают авторы законопроекта в пояснительной записке.

Разработанный документ они направили на согласование главе правительства РФ Дмитрию Медведеву и председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе на церемонии открытия съезда общественников 8 апреля во время исполнения российского гимна на большом экране появился текст с переделанным текстом, содержащим оскорбительные слова. ФСБ начала проверку по факту надругательства над гимном РФ.

Руководитель общественного совета при губернаторе Севастополя Олесия Романова-Плаксина сообщила, что текст искаженного гимна России якобы был скачан из интернета сотрудником центра, где проводилось мероприятие.