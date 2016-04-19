Берлин, 19 апреля, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Рейтинг канцлера Германии Ангелы Меркель упал до 45%. Об этом сообщает Die Zeit со ссылкой на опрос, который был проведен социологическим институтом Infratest Dipmap.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Причиной недовольства граждан стало уголовное преследование журналиста Яна Бемермана, который прочитал в прямом эфире оскорбительное стихотворение в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

При этом еще в начале прошлого месяца канцлера Германии поддерживали более 55% граждан страны.

15 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин примет запрос официальной Анкары и возбудит дело против комика Яна Бемермана, оскорбившего первое лицо Турции в эфире немецкого телевидения.

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