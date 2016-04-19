Москва, 19 апреля, 2016, 08:22 — ИА Регнум. С начала 2016 года российский газовый холдинг «Газпром» нарастил экспорт газа в дальнее зарубежье более, чем на 20%. Об этом сообщил журналистам председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

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По его словам, в период с 1 января по 16 апреля экспорт газа в дальнее зарубежье вырос на 22,6%. Это связано с тем, что спрос на российский газ значительно превышает прошлогодний уровень.

В Германию поставки выросли на 21,3%, в Италию — на 16%, в Великобританию — на 162,3%, в Польшу — на 35,7%, во Францию — на 50,2%, в Нидерланды — на 115%, в Австрию — на 24,7%.

Ранее глава «Газпрома» заявлял об увеличении поставок голубого топлива в Великобританию и Голландию. По мнению Миллера, по итогам 2016 года суммарный объем экспорта газа вполне может стать рекордным в истории «Газпрома».