Санья, Китай, 19 апреля, 2016, 04:37 — ИА Регнум. Патрульный самолет ВМС НОАК впервые в истории совершил посадку на аэродроме, расположенном на рифе Юншу, являющегося частью архипелага Наньша. Об этом на ежедневной пресс-конференции в Пекине рассказал официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

news2.ru Аэродром, расположенный на рифе Юншу,

Несмотря на заявления, сделанные китайской стороной ранее, о том, что ни один военный самолет не будет использовать самый южный аэродром КНР, посадка была совершена 17 апреля.

Согласно заявлению, сделанному представителем внешнеполитического ведомства Китая, самолет совершил посадку для срочной транспортировки 3 граждан КНР в окружную больницу на острове Хайнань, пишет «Сина синьвэнь».

Гуманитарная операция была инициирована командующим ВМС НОАК У Шэнли и политическим комиссаром ВМС НОАК Мяо Хуа. Министерство национальной обороны КНР пока официально не прокомментировало посадку военного самолета на спорной территории.

«Строительство аэродромов на насыпных территориях и островах в Южно-Китайском море имеет стратегическое значение для развития инфраструктуры. Спасение 3 граждан КНР, которые нуждались в срочной медицинской помощи, является подтверждением этого», — отметил старший научный сотрудник Военно-морского исследовательского института НОАК Чжан Цзюньшэ.

Политолог из Шанхайского университета международных отношений Чжун Чжэмин заявил, что недавнюю посадку патрульного самолета не следует воспринимать как угрозу и желание Китая нарастить военный потенциал на островах.

«Серьезную напряженность создают действия США, а не КНР. Одна спасательная операция не может сравниться с военными учениями, в которых принимают участие до 9 тыс. военнослужащих», — отметил Чжун Чжэмин.

Строительство самого южного аэродрома было завершено в начале 2016 г. 6 января первую посадку на взлетно-посадочную полосу совершил гражданский лайнер. Власти КНР неоднократно подчеркивали, что построенный аэродром не будет использоваться военной авиацией.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле Министерство национальной обороны КНР опубликовало заявление, в котором США и Филиппины обвиняются в дестабилизации обстановки в акватории Южно-Китайского моря.