Нассау, 19 апреля, 2016, 00:12 — ИА Регнум. Во время турнира Chris Brown Bahamas Invitational, который состоялся в столице Багамских Островов Нассау, было установлено сразу несколько лучших результатов мирового сезона. Олимпийский чемпион 2012 года из Гренады Кирани Джеймс показал лучший мировой результат в беге на 400 метров (44,36), обогнав своего ближайшего противника Тони Макквая почти на секунду (45,34). В женском беге на 400 метров мировое лидерство завоевала участница Олимпиады 2012 года Шона Миллер (Багамы) —49,69. Этот результат стал вторым в карьере Миллер (личный рекорд спортсменки — 49,67). Бронзовая призерка зимнего чемпионата мира Куанера Хейс из США завоевала серебро с личным рекордом 49,91. Американец Лашон Мерритт после мощного старта на соревнованиях во Флориде (20,23) спортсмен победил на 200-метровке с новым личным рекордом —19,78 (ветер +0,9). Чемпионка США 2015 года в беге на 100 метров Тори Боуи показала лучший результат сезона на дистанции 200 метров. Она обогнала соперниц со временем 22,26, сообщает MIR-LA.com

diradiocast.com На полях турнира Chris Brown Bahamas Invitational в Нассау, Багамские Острова

Туризм и сфера финансовых услуг — основные статьи доходов Багамских островов. Отметим, что на Багамах развиты все виды водного спорта и активного отдыха. А также, сооружено несколько гольф-клубов мирового уровня.