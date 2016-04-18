Симферополь, 19 апреля, 2016, 00:00 — ИА Регнум. Общественное объединение «Меджлис крымско-татарского народа» включено в перечень общественных объединений и религиозных организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. Об этом говорится в сообщении на сайте Минюста.

Художники . Б. Ефимов, Н. Долгоруков. М.; Л."Нет поджигателям войны»

«18 апреля 2016 г. в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, включено общественное объединение «Меджлис крымско-татарского народа», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что общественное объединение включено в перечень на основании решения прокурора Республики Крым о приостановлении деятельности общественного объединения.

«Меджлис занимается только разжиганием межнациональной розни, провокациями и экстремизмом в Крыму, а лидеры данного объединения, разъезжая по разным странам, жалуются всем на якобы ущемление прав крымско-татарского населения! При этом данных «товарищей» совершенно не интересует судьба крымско-татарского народа!», — прокомментировала свою позицию прокурор Крыма Наталья Поклонская на своей странице в Facebook.

Прокурор отметила, что не собирается менять свою позицию по Меджлису, несмотря на давление извне — заявления Евросоюза, США, Украины и Турции, о том, что приостановление деятельности общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» вызывает у них «беспокойство» и «нарушает права крымских татар».

«А международной общественности, прежде чем делать поспешные выводы, стоит всё-таки поинтересоваться, что же стало причиной такого моего решения по Меджлису, а также спросить отношение к нему у самих крымских татар. Пусть лучше международная общественность даст оценку тем диверсионным актам, которые были совершены в прошлом году, когда путём подрыва электроопор обесточили весь Крымский полуостров», — написала Наталья Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, прокурор республики Наталья Поклонская 15 февраля обратилась в суд с требованием запретить меджлис, как экстремистскую организацию. «Крымско-татарский народ пишет мне, чтобы мы защитили их права от тех лжелидеров так называемого меджлиса, которые своими действиями нарушают их права путём энергетической и продовольственной блокады полуострова», — заявила Наталья Поклонская.

При рассмотрении иска прокуратуры Крыма Верховный суд республики 8 апреля 2016 года приобщил к делу о запрете меджлиса высказывания депутата Верховной Рады Украины и по совместительству председателя «меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова. В своих высказываниях лидер меджлиса призывал к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, объяснили в прокуратуре республики.

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