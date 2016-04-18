Минск, 18 апреля, 2016, 23:41 — ИА Регнум. ИА REGNUM желает «побудоражить» общественное мнение нетипичным для государственных СМИ Белоруссии освещением отношений Минска и Анкары в контексте конфликта между Турцией и одной из частей Союзного государства Белоруссии и России. Об этом было заявлено 17 апреля в эфире первого канала государственного телевидения постсоветской республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько первым вопросом заседания «Клуба редакторов» (аналог российских «Клуба главных редакторов») заявил оценку итогов визита Александра Лукашенко в Турцию, сразу же акцентировав внимание на освещении данного мероприятия ИА REGNUM. Давыдько процитировал заявления Александра Лукашенко о намерении развивать отношения с Турцией и Владимира Путина о намерении выстраивать добрососедские отношения с турецким народом, процитировав также одну из публикаций ИА REGNUM, в которой сказано: «Две части Союзного государства Белоруссии и России по-разному видят состояние и перспективы отношений с Турцией».

«То есть два президента говорят одно — то есть Турция наш друг, таким и останется впредь. Почему тогда наши отношения с Турцией пытаются представить как какой-то вызов России?», — поставил вопрос председатель государственного медийного холдинга.

Директор минского представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Владимир Перцов, отвечая на данный вопрос, заявил: «Может быть, какая-то ревность со стороны вот данного издания, потому что как мы могли видеть из кадров, которые вы получали с этого мероприятия, там присутствовали и другие союзники Российской Федерации — тот же Нурсултан Абишевич Назарбаев, с которым у нашего президента была рабочая встреча в рамках этого форума, и другие. Я не понимаю, отчего такая ревность и желание вбить какой-то высосанный из пальца клин в отношения Белоруссии и России».

Перцов усмотрел в процитированной публикации «желание какой-то клин вбить и как-то противопоставить нашу страну Российской Федерации». Главный редактор газеты «Звезда» Александр Карлюкевич согласился с такой оценкой, добавив: «Мне, видимо, кажется, что здесь, действительно, тут некое такое ревнивое, что кому-то одному можно быть интегратором, вот кому-то одному можно давать положительные оценки. А в данном случае Александр Григорьевич достаточно прямолинейно рассказал о том, что Белоруссия готова и в качестве наблюдателя поддерживать добрые отношения мусульманского мира и даже формулу предложил, что не только нужно сегодня рассматривать добрые отношения Запада и Востока, а ещё и Севера и Юга, и про это было в его выступлении».

«Но вот «Регнум» — это наши коллеги, это средство массовой информации, они настаивают на каком-то конфликте», — продолжил тему Давыдько, снова сославшись на Путина и Лукашенко. «Почему нашим коллегам… Что они ищут? Какую подоплёку хотят? Какую выгоду они из этого собираются извлечь? Информационную, или это просто так — будоражить информационное пространство нестандартным взглядом на вещи?», — поставил он очередной вопрос.

Главред правительственной газеты снова вступил в обсуждение, дав понять, что точно знает мотивацию ИА REGNUM. «Вы сами только что ответили, что это желание побудоражить, выложить нестандартный взгляд и внести некую такую вот — некое такое направление, где можно было бы поспорить и тогда эта информация будет интересной».

После этого Давыдько напомнил, что «Турция с Россией находятся в состоянии определённого конфликта», также заявив о наличии конфликта между Россией и Украиной, поставив вопрос о том, «накладывает ли это на Белоруссию определённые обязательства — политические, миротворческие — есть ли такой тайный замысел, в том числе у сторон конфликтов?».

Отвечая на этот вопрос, главный редактор «Комсомольской правды в Белоруссии — гендиректор ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Галина Малишевская заявила: «Я думаю, что тайный замысел — это просто нормальная ситуация, когда Белоруссия усиливает свой внешнеполитический глобальный вес».

По мнению Малишевской, постсоветская республика может действовать «сетевым» методом, а также быть миротворцем, информационным и дипломатическим посредником. Пресс-секретарь министерства спорта и туризма Владимир Нестерович также оказался специалистом по геополитике, дополнил главреда «Комсомолки», отметив, что у Белоруссии «опыт есть уже такой миротворческой миссии в разных конфликтах и почему бы и здесь такую же миссию Белоруссия не занимала?».

Помимо рассуждений на тему освещения ИА REGNUM визита Лукашенко в Турцию на стамбульский саммит Организации исламского сотрудничества, участники заседания обсудили также состоявшуюся 14 апреля «Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным, которую Давыдько назвал пресс-конференцией. «Великолепное шоу, отлично срежиссированное», — сказал он. «Но, тем не менее: о Белоруссии практически ничего не было», — с удивлением констатировал глава Белтелерадиокомпании.

Также были затронуты вопросы «белорусизации». В частности, была обсуждена трата денег налогоплательщиков на проведение чиновниками в 2014 году мероприятия под странным названием «Кубок языка» («Mova Cup»). Пресс-секретарь министерства спорта и туризма с удовлетворением сообщил, что мероприятие посетили представители «Радио «Свобода» и русофобствующего «Белорусского народного фронта».