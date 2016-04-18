Рейкьявик, 18 апреля, 2016, 23:20 — ИА Регнум. Многолетний президент Исландии Олафур Рагнар Гримссон заявил, что будет баллотироваться на шестой срок в июне, передает Reuters. Он ответил критикам, ожидавшим его отставки вслед за премьер-министром после утечки «Панамских документов».

PopTech Олафур Рагнар Гримссон

Гримссон, с 1996 года возглавляющий страну, использует право созыва народного голосования в поддержку по ключевым политическим вопросам. Он вводит в действие политические полномочия своего ведомства, которые традиционно рассматривается как символические.

«События последнего времени и то, как они пролили свет на состояние общества … и положение правительства, заставляют людей сказать, что где-то должна быть стабильность и опыт в ближайшие годы», —сказал Гримссон на пресс-конференции.

Президент потребовал провести референдум о сделках, заключенных правительством Исландии для выплаты Великобритании и Нидерландам денег, взятых для спасения клиентов частных исландских банков.

В обоих случаях избиратели отклонили сделки.

Как передавало ИА REGNUM, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлёйгссон покинул свой пост 5 апреля после появления информации о его возможной связи с офшорным счётом на Британских Виргинских Островах. Напомним, ранее Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал отчёт об офшорных компаниях, через которые много лет перекачивали финансовые средства десятки мировых политиков, бизнесменов, спортсменов и знаменитостей.

Согласно обнародованным данным, премьер-министр Исландии и его супруга в 2007 году приобрели офшорную компанию Wintris. Фирма не была задекларирована. Позже Гюннлейгссон стал депутатом. Он владел 50% компании в течение двух лет, после чего продал свою долю жене, владевшей другой половиной компании, за 1 доллар.