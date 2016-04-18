Москва, 18 апреля, 2016, 21:56 — ИА Регнум. Премию кинооператорского искусства «Белый квадрат» вручили сегодня в Москве. XII Церемония награждения состоялась в «Гоголь-центре». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Белого квадрата», лауреатами стали Леван Капанадзе за работу над картиной «Испытание» 2014 и Павел Капинос за съёмки фильма «Духless-2» 2015.

Цитата из к/ф «Духless 2». реж. Роман Прыгунов. 2015. Россия Данила Козловский в роли Макса Андреева

Историческая драма «Испытание» режиссёра Александра Котта 2014 — художественный фильм, в основу которого легли реальные события: испытание первой водородной бомбы, произошедшее в Казахстане в 1953 году.

Большая часть съемок картины проходила в Казахстане, именно там по сюжету разворачиваются основные события. В казахской степи съемочная группа фильма реконструировала военный полигон, где был возведен макет башни, которая использовалась для подъема бомбы и ее последующего взрыва.

Психологическая драма «Духless-2» Романа Прыгунова была снята по сценарию Сергея Минаева и стала продолжением фильма «Духless» 2012 c Данилой Козловским в главных ролях.

Главный герой отказался от всего, что так когда-то ценил — светской жизни, успешной карьеры, роскошного пентхауса. Теперь его стихия — океан, а остров Бали — новый дом. Но случайное знакомство возвращает его в самое сердце современной столицы.

Съемки сиквела «Духless» проходили на Бали, а Даниле Козловскому пришлось примерить на себя новую роль сёрфера.

Премию «Белый квадрат» за операторское признание жюри единогласно присудило продюсерам Анне Михалковой, Максиму Королеву, режиссеру Алексею Аграновичу и арт-директору Игорю Гуровичу — команде, которая на протяжении 12 лет бессменно продюссировала церемонию награждения.

Лауреатом специального приза «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского был назван Ломер Ахвледиани, работавший над фильмами «Древо желания», «Благословите женщину», «Спартак и Калашников».

В жюри «Белого квадрата"-2016 под председательством кинооператора Олега Лукичева вошли: режиссёр Кирилл Серебренников, актриса Алёна Бабенко, кинооператор Пётр Духовской, киновед Николай Бородачёв, кинооператор Сергей Трофимов и художник Сергей Февралёв.

«Белый квадрат» представляет собой уникальное мероприятие — это едва ли не единственный день, когда в кадре находятся сами операторы. Премия считается одним из наиболее значимых кинособытий года. Сегодня «Белый квадрат» — традиционный повод для встречи актеров и режиссеров, продюсеров и художников, которые приходят болеть за своих друзей — операторов.

Премия основана Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России в 2004 году при участии Министерства культуры Российской Федерации, Союза кинематографистов России, Российского Фонда Культуры и Кинокомпании «ВВП Альянс» и поддержке Национальной академии кинематографических искусств и наук России.