Астана, 18 апреля, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Массовая гибель сайги в мае 2015 года в Казахстане была вызвана бактерией Pasteurella multocida, которая спровоцировала геморрагический сепсис у животных. Предварительный диагноз, поставленный казахстанскими специалистами в прошлом году, подтвердили ученые из лаборатории Pirbright (Великобритания) и Института Фридриха Леффлера (Германия). Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на Альянс по сохранению сайги.

Vladimir Yu. Arkhipov, Arkhivov Сайга

Напомним, в мае 2015 года в пустыне Бетпак-дала (расположена в Карагандинской, Южно-Казахстанской и Джамбульской областях Казахстана) произошел массовый падеж степной антилопы. Согласно официальным данным, погибло порядка 200 тысяч животных. Еще 100 тысяч сайгаков погибло в Кустанайской области.

Как определили тогда казахстанские ветеринары, причиной гибели сайги стал пастереллез. Однако не все специалисты согласились с этим. Нашлись и те, кто считал главной причиной падежа сайги запуски российской ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома «Байконур». Якобы, гептил, содержащийся в ракетном топливе стал причиной отравления животных.

В качестве доказательства данной версии приводился тот факт, что в степи в Кустанайской области был найден неизвестный шарообразный предмет диаметром 60 сантиметров. По некоторым версиям, данный шар был частью космического корабля.

По Казахстану прокатилась волна протестов против гептила на космодроме «Байконур». Глава «Казкосома» Талгат Мусабаев в интервью корреспонденту ИА REGNUMзаявил тогда по этому поводу, что «Казахстан не собирается в одностороннем порядке запрещать использование ракеты «Протон-М» на космодроме Байконур. Однако была достигнута договоренность с Россией по сокращению пусков ракеты-носителя «Протон-М» начиная с 2016 года.

Среди прочих версий экологической катастрофы были названы и совершенно фантастические — к примеру, целенаправленное отравление травы и воды вражескими агентами.

Однако представители Альянса по сохранению сайги отрицают все эти домыслы. Согласно статье, опубликованной на сайте организации, бактерия Pasteurella может вызывать смертность у диких и домашних животных, однако уровень смертности никогда не был близко к 100%, как это было с сайгой.

«Это делает прошлогоднее вымирание уникальным и беспрецедентным биологическим событием. Поэтому сейчас проводится интенсивная исследовательская работа, чтобы понять возможные спусковые механизмы, которые объяснили бы такое экстраординарное событие», — говорится в публикации.

В ней также отмечается, что над данным исследованием сегодня трудятся сотрудники Научно-исследовательского института биологических проблем безопасности Казахстана, Ассоциации Сохранения Биоразнообразия Казахстана (ACБK), Оксфордского и Бристольского университетов, шведского Сельскохозяйственного университета в Умеа, Альянса по сохранению сайги, Сети сохранения дикой природы, Fauna & Flora International и многих других. Координатором международной исследовательской работы выступает Королевский Ветеринарный Колледж Лондонского университета.

«Образцы все еще анализируются. Эксперты пытаются определить механизмы этой катастрофы. Исследователи намерены выяснить, что же стало причиной трансформации бактерии Pasteurella, которая обычно живет в дыхательных путях сайги и не несет в себе большой опасности, в опасный яд, который вызвал столь массовый падеж. Недавние результаты продолжающихся лабораторных исследований не показывают признаков отравления животных водорослевыми или грибковыми токсинами, тяжелыми металлами или ракетным топливом. Кроме того не было обнаружено никаких следов токсинов в образцах почвы и воды с мест вымирания сайги», — говорится в статье.

По данным Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, число сайгаков в Казахстане за 10 лет — с 1992 по 2003 г. — сократилось в 50 раз, с почти 1 млн до чуть более 20 тысяч особей. С 2004 г. благодаря мерам, принимаемым по охране вида, численность начала расти и в 2012 г. составила около 130 тысяч.

Пастереллез — широко распространенная высококонтагиозная инфекционная болезнь многих видов домашних и диких животных, сопровождающаяся при остром течении признаками септицемии, крупозным воспалением и отеком легких, плевритом, отеками в различных частях тела, а при подостром и хроническом течении — гнойно-некротизирующей пневмонией, артритом, маститом, кератоконъюнктивитом, эндометритом и иногда энтеритом.