Москва, 18 апреля, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Всероссийский день Шекспира пройдет в школах России 25 апреля 2016 года, сообщается на сайте Министерства образования и науки. Образовательная акция пройдет в рамках Года языка и литературы Великобритании и России.

Генри Фюзели. Макбет. 1794

«25 апреля 2016 года Британский совет при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации проводит Всероссийский день Шекспира в честь дня рождения знаменитого английского поэта и драматурга», — говорится в сообщении министерства.

Школьным учителям предлагается провести урок, посвященный жизни и творчеству Уильяма Шекспира, а также поучаствовать в открытом конкурсе учебных планов «шекспировских» уроков.

Директор Британского совета в России Майкл Берд особо отметил, что День Шекспира нигде не будет проходить в таком масштабе и с таким вниманием, как в России, где творчество Шекспира изучается с таким же вниманием, как и творчество российских классиков.

Подчеркивается, что учителя средних школ России, а также музыкальных, художественных и языковых школ могут провести «шекспировский» урок и участвовать в конкурсе вне зависимости от стажа работы и преподаваемой дисциплины. Авторов трех лучших планов занятия ждет недельная поездка в Великобританию для ознакомления с системой преподавания в британских школах.