Москва, 18 апреля, 2016, 13:13 — ИА Регнум. После неудачи переговоров в Дохе о сокращении нефтедобычи не следует ожидать очень сильного падения нефтяных котировок. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля управляющий партнер компании Kirikov Group Даниил Кириков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

«Саудовская Аравия со своими неожиданными требованиями преподнесла всему миру неприятный сюрприз, однако ожидания рынка были не так уж завышены, несмотря на заверения России о том, что соглашение будет подписано, и потому в целом нефтяные котировки упадут не так уж сильно. Вдобавок, забастовка в Кувейте неизбежно приведет к сокращению объема предложения нефти на мировом рынке до 1,5−1,8 млн баррелей в сутки, что также поддержит цены, по крайней мере, в ближайший месяц», — говорит он.

В целом же нефть вплоть до июньских переговоров нефтедобывающих стран будет стоить от 38 до 40 долларов за баррель, прогнозирует Кириков. «Провал переговоров не станет губительным и для рубля — не только из-за новостей с нефтяного рынка, но и из-за положительного торгового баланса, налоговых выплат в конце месяца. Поэтому в ближайшие месяцы доллар будет торговаться на уровне 70 рублей», — говорит он.

Ранее нефтедобывающие страны по итогам встречи в Дохе (Катар) 17 апреля не смогли прийти к соглашению относительно заморозки уровня добычи нефти. Ряд стран ОПЕК, в первую очередь Саудовская Аравия, неожиданно стали настаивать на участии в соглашении более широкого круга участников, в частности всех членов ОПЕК. Иран заявил о готовности замораживать добычу только после выхода на досанкционный объем в 4 миллиона баррелей в сутки и счел нецелесообразным принимать участие во встрече в Дохе.