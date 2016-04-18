Москва, 18 апреля, 2016, 12:54 — ИА Регнум. В Государственную Думу РФ внесен законопроект, согласно которому власти смогут вводить плату за проезд в центры крупных городов, а также устанавливать другие ограничения для борьбы с заторами, пишет 18 апреля «Коммерсант-Online».

Дарья Антонова ИА REGNUM Автомобили

Предлагаемый правительством России законопроект обяжет региональные власти разрабатывать комплексные планы по борьбе с заторами и вносить в них коррективы каждые пять лет. Вопрос касается муниципальных образований, население которых более 10 тысяч человек.

Так, ограничения на проезд могут касаться определенных зон города, времени суток, экологического класса транспортных средств или заполненности автомобиля пассажирами.

Однако в правительстве Москвы решение о введении платного въезда в центр города не принимали и не обсуждали, об этом заявили изданию в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Сейчас реализуется большой комплекс мер: платная парковка, организация дорожного движения, внедряется интеллектуальная транспортная система, ряд других мер, еще не исчерпавших своих возможностей», — сообщили в транспортном ведомстве.