Москва, 18 апреля, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Переговоры в Дохе, прошедшие 17 апреля, показали, что стабилизация рынка нефти все-таки будет происходить не путем ограничения предложения со стороны производителей, а, наоборот, путем активной борьбы за рынок, сопровождающейся ценовым демпингом и направленной на уничтожение конкурентов с высокой себестоимостью добычи. Об этом 18 апреля корреспонденту ИА REGNUM заявил старший аналитический обозреватель MFX Broker Роберт Новак, комментируя итоги встречи в Дохе.

ИА REGNUM Доллар

«Эта ситуация создает риск очередного обвала цен на нефть, который может в полной мере реализоваться по итогам июньского саммита ОПЕК, где, с высокой вероятностью, соглашение о заморозке так и не будет принято. В этих условиях мне представляется вполне возможным, что летом мы в какой-то момент увидим снижение котировок нефти марки Brent даже до $32 за баррель», — отметил эксперт.

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Провал переговоров в Дохе толкнет доллар к 68 рублям

По его мнению, на этом фоне доллар может подняться до 75 рублей.

Однако во втором полугодии нефть снова начнет восстанавливаться в условиях ускоренного падения сланцевой нефтедобычи, полагает Новак. «Я ожидаю, что в четвертом квартале Brent вернется выше $40, а рубль восстановится к нынешним уровням — в район 68 рублей за доллар США», — резюмировал аналитик.

Напомним, что после переговоров в Дохе, где участники заседания стран — экспортеров нефти не договорились о заморозке производства, цена на нефть показала снижение. На открытии торгов 18 апреля доллар и евро укрепились почти на 2 рубля, тогда как все последнюю неделю (11−17 апреля) российская валюта демонстрировала уверенный рост.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия, Венесуэла, Саудовская Аравия и Катар планировали договориться о заморозке производства нефти на уровне января 2016 года. Однако договориться не удалось. По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, ряд государств, принимавших участие во встрече, изменили свою позицию и потребовали присоединения к проекту соглашения по заморозке добычи всех стран, в том числе не входящих в ОПЕК.