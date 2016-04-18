Москва, 18 апреля, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Возможное введение запрета на досрочное погашение ипотечного кредита приведет к ужесточению финансовой кабалы для населения. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя информацию о готовящихся поправках в Гражданский кодекс (ГК РФ) в отношении запрета на досрочное погашение ипотеки.

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«Изменения готовятся, это банковское лобби продавливает, но это будет еще способствовать усилению социальной напряженности в обществе. К проблемам валютных ипотечников добавятся проблемы других ипотечников — это же понятно. Если люди в условиях кризиса имеют возможность избавиться от долгов, они должны иметь возможность это делать, зачем накапливать задолженность? Человек не знает, что будет завтра, он хочет освободиться от долга, это же логично и понятно», — отметил депутат.

Емельянов подчеркнул, что фракция «Справедливая Россия» будет выступать против этих поправок. «Это лоббируют крупные банки, им же досрочное погашение ипотеки никогда не было выгодно. Это ужесточение финансовой кабалы для населения. Мы будем категорически против таких поправок», — отметил депутат.

Ранее стало известно, что Ассоциация российских банков (АРБ) направила письмо в администрацию президента, в котором заявила, что проект новой редакции Гражданского кодекса лишит заемщиков права на досрочное погашение ипотеки без согласия банков. Текст законопроекта будет рассмотрен сегодня Советом по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте РФ, пишут СМИ.