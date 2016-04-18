Краснодар, 18 апреля, 2016, 09:15 — ИА Регнум. Выше всего среди регионов Южного Федерального округа труд преподавателей ценится в Краснодарском крае. Здесь педагоги всех уровней образования — от дошкольного до высшего — получают зарплаты больше, чем их коллеги из соседних регионов. Так, по данным Росстата, в детском саду воспитатели зарабатывают в месяц в среднем 24 409 рубля, а учителя в средних школах — 28 169 рубля, передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля. Зарплата преподавателей вузов на Кубани в среднем составляет 42 718 рубля, в колледжах и техникумах — 26,1 тыс. рублей.

Владимир Егорович Маковский. В сельской школе. 1883

Для сравнения: средняя зарплата сотрудников ДОУ в Южном федеральном округе составляет 22 284 рубля, в школах — 25 763 рубля, в вузах — 38 017 рублей. По России этот показатель равен: 26 553 рубля, 32 638 рублей и 50 703 рубля соответственно.

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Меньше всего зарплату получают педагоги в Калмыкии. Ежемесячное довольство воспитателей детсадов немногим превышает 16,2 тыс. рублей, а учителей средних школ составляет почти 19,5 тыс. рублей. В Волгоградской области работники ДОУ в среднем получают 22 044 рубля ежемесячно, в Ростовской — 20 811 рублей, в Адыгее — 18 896 рублей, в Астраханской области — 19 992 рубля.

Зарплаты медиков также выше в Краснодарском крае. Врачи в среднем за месяц зарабатывают 37 405 рублей, на втором месте Ростовская область, где зарплаты работников медорганизаций достигают в среднем 35 655 рублей, далее идет Астраханская область (35 373 рублей), Волгоградская (34 115 рубля), Адыгея (30 922 рубля) и Калмыкия (26 783 рубля). Средний медицинский персонал по ЮФО зарабатывает 20 844 рубля в месяц, младший — 14 тыс. рублей.

Добавим, что, по данным Росстата, среднемесячная заработная плата наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц за 2015 год в ЮФО составила 22 896 рублей. Этот показатель выше всего в Краснодарском крае — 24 115 рублей, на втором месте Астраханская область — 22 981 рубль, на третьем — Волгоградская (22 241 рубль), далее идет Ростовская область (22 232 рубля), Республика Адыгея (19 268 рублей) и Калмыкия (18 143 рублей).