Москва, 18 апреля, 2016, 09:14 — ИА Регнум. В России необходимо установить цензурирование интернета для противостояния информационному воздействию и давлению со стороны США и их союзников. Такие меры приняты руководством Китая, и этот опыт может быть в разумной степени применён в России. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России, генерал юстиции Александр Бастрыкин в интервью газете «Коммерсант — Власть».

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Интервью Бастрыкина было посвящено методам противостояния экстремизму в России. Профессор Бастрыкин сообщил о концепции, согласно которой в России необходимо вести цензуру на интернет-продукцию. По его словам, вопрос цензурирования является предметом споров, инициаторы которых — защитники прав на свободу получения и распространения информации.

Бастрыкин привёл в пример зарубежный опыт тех стран, которые оказывают противодействие информационному давлению США и американским союзникам. Такие страны для защиты национального информпространства ограничили иностранные издания.

«Так, например, Министерство промышленности и информатизации Китая с 10 марта 2016 года ввело запрет на работу электронных СМИ, полностью или частично принадлежащих иностранным резидентам», — сообщил генерал юстиции.

Бастрыкин пояснил, что СМИ, которые попали под ограничения, в Китае не могут распространять свою информацию через интернет. Им осталось, в лучшем случае, публиковать её в печатных изданиях. При этом СМИ из Китая сотрудничают с иностранными СМИ лишь при наличии разрешения, выданного министерством промышленности и информатизации. Руководящие посты в национальных СМИ Китая занимают лишь граждане страны, и серверы таких интернет-СМИ должны находиться в Китае.

«Представляется, что в разумной мере этот опыт вполне мог бы быть взят на вооружение в России», — сказал Бастрыкин.

По его словам, нужно разработать для интернет-провайдеров единые нормы хранения личных сведений их клиентов и пользователей. Эти сведения могут быть затребованы при расследовании различных нарушений кибербезопасности.