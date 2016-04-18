Варшава, 18 апреля, 2016, 08:30 — ИА Регнум. В Польше активисты мемориального общества «Курск», занимающиеся реставрацией памятников Благодарности Красной Армии, отремонтировали мемориал в Стшемешице несмотря на протесты властей, сообщают «Вести».

newsbalt.ru Мемориал в Стшемешице

По словам главы мемориального общества Ежи Тыца, власти не заботились о памятнике и он практически полностью развалился. Тыц напомнил, что мемориал находился в списке монументов, о которых власти Польши должны заботиться в соответствии с соглашением от 1994 года.

Активисты собрались восстановить мемориал и обратились в Совет по охране памяти борьбы и мученичества с просьбой предоставить информацию о том, что было написано на памятнике. Секретарь Совета Кшиштоф Кунерт в ответ заявил членам мемориального общества, что «дальнейшее существование этого объекта недопустимо», поскольку памятник «отождествляет собой искаженную историю польско-советских отношений времен Второй мировой войны и после нее».

Более того, мемориал — это наследие «пропагандистской деятельности Польской народной республики, которая стремилась навязать обществу фальшивое чувство благодарности Красной Армии за «освобождение» из-под немецкой оккупации», считает секретарь совета.

Тем не менее, члены мемориального клуба отремонтировали памятник, поместив на нем подходящий, по их мнению, по смыслу лозунг: «Миру — мир!».

Ранее глава государственного Института национальной памяти Лукаш Каминьский заявил о том, что власти Польши намерены завершить начатые в 90-е годы прошлого столетия перемены и избавиться от «господства» над этой страной «коммунистической системы». Для этого будут снесены более 500 советских памятников, расположенных в общественных местах.

«Их сохранение является последствием незавершения в Польше перемен начала 90-х», — заявил Каминьский.

По его мнению, присутствие памятников «в благодарность СССР» в общественных местах — это повод для провокаций против Польши. «Это было фатальной ошибкой, которая много лет является поводом, используемым в пропаганде и провокациях против нашей родины», — сказал Каминьский.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила действия властей Польши с варварскими действиями ИГИЛ в Пальмире.