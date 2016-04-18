Москва, 18 апреля, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Отрицание итогов всенародного референдума, прошедшего в 2014 году в Крыму, необходимо приравнять к экстремистской деятельности. Об этом председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин написал в своей статье, которую 18 апреля опубликовали в журнале «Коммерсантъ-Власть».

Дарья Антонова ИА REGNUM Севастополь, Крым, Россия! Митинг в честь воссоединения Крыма с Россией

«Определенные особенности экстремистской деятельности сложились в Крымском федеральном округе, где предпринимаются попытки сформировать антироссийские настроения, путем фальсификации сведений об исторических фактах и искажения трактовки современных событий поставить под сомнение результаты референдума о присоединении Крыма к РФ», — отметил Бастрыкин.

При этом глава СКР напомнил, что этот акт всенародного волеизъявления жителей полуострова стал неотъемлемой частью российского конституционализма.

«С учетом места этого акта в системе иерархии ценностных ориентаций российского государства и общества, безусловно, необходима его особая правовая защита, в том числе средствами уголовно-правового воздействия», — добавил он.

Бастрыкин отметил, что уголовная ответственность за отрицание или фальсификацию имеющих особое значение для государства и общества исторических событий является распространенной практикой. Во многих странах, и в нашей в том числе, есть наказание за пропаганду фашизма. А во Франции и ряде других государств ввели ответственность за отрицание геноцида армян.

«Во многих странах мира, в том числе и в России, предусмотрено уголовное наказание за пропаганду фашизма, — продолжает глава СКР. — Франция, а также ряд других государств ввели уголовную ответственность за отрицание геноцида армян».