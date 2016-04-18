Доха, 18 апреля, 2016, 07:25 — ИА Регнум. Глава Минэнерго Александр Новак после встречи представителей стран — производителей нефти заявил, что переговоры в Дохе были сорваны из-за резкого изменения накануне позиции Саудовской Аравии и близких к ней стран, требующих расширения круга участников, пишет «Коммерсантъ».

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Он заявил журналистам вне официальной пресс-конференции, что позиции участников переговоров были согласованы вечером 16 января, документ, предусматривающий заморозку нефтедобычи до октября 2016 года на уровне января, одобрили представители Саудовской Аравии, Катара, России и Венесуэлы.

Также была достигнута договоренность о формировании группы высокого уровня консультационного совета, в который должны были войти две страны, представляющие ОПЕК, и две страны, не представляющие ОПЕК.

Затем свою позицию поменяли «буквально перед началом встречи» Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Катар. Их фактическое предложение было в том, чтобы соглашение «выполнялось при условии того, что будут участвовать в нем все члены ОПЕК, а также крупные экспортеры, не входящие в ОПЕК, которых сегодня не было на встрече».

Новак пояснил, что теперь страны — члены ОПЕК должны провести переговоры о возможном присоединении к соглашению тех членов картеля, которые не присутствовали в Дохе

«Фактически это означает провал идеи заморозки добычи, так как Саудовской Аравии будет практически невозможно договориться об этом с Ираном», — подчеркнул Новак. Он добавил, что «мы относимся с пониманием к тем позициям, которые заявляются, мы понимаем, что у них внутри, в ОПЕК, разногласия». Тем не менее соглашение о заморозке нефтедобычи ещё может быть принято, но когда — вопрос открытый, сказал Новак.

Напомним, что встреча стран — экспортеров нефти планировалась с середины февраля. Аналитики предполагали, что заключение соглашения по добыче нефти может стабилизировать ситуацию на мировом рынке черного золота.