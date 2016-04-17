Вашингтон, 17 апреля, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Властям Литвы пока не удается обеспечить права детей и бороться с дискриминацией секс-меньшинств. Об этом говорится в ежегодном отчете Госдепа СШA о ситуации с правами человека в мире.

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«Серьезнейшие проблемы прав человека в Литве связаны с системой юстиции, благополучием детей и нетерпением к меньшинствам», — говорится в сообщении.

В отчете отмечается, что дети испытывают давление и насилие в семьях, учреждениях, в которые «до сих пор попадают».

Что касается нетерпимости, то, по мнению американской стороны, она выражается в ксенофобии и предрассудках по отношению к секс-меньшинствам.

Отчет Госдепа СШA также обращает внимание на тяжелую обстановку, в которой проживают цыгане, и социальное неравенство, пишет «Вести.Ru».

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