Витрине в лоб: Госдеп раскритиковал Литву за несоблюдение прав меньшинств
Вашингтон, 17 апреля, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Властям Литвы пока не удается обеспечить права детей и бороться с дискриминацией секс-меньшинств. Об этом говорится в ежегодном отчете Госдепа СШA о ситуации с правами человека в мире.
«Серьезнейшие проблемы прав человека в Литве связаны с системой юстиции, благополучием детей и нетерпением к меньшинствам», — говорится в сообщении.
В отчете отмечается, что дети испытывают давление и насилие в семьях, учреждениях, в которые «до сих пор попадают».
Что касается нетерпимости, то, по мнению американской стороны, она выражается в ксенофобии и предрассудках по отношению к секс-меньшинствам.
Отчет Госдепа СШA также обращает внимание на тяжелую обстановку, в которой проживают цыгане, и социальное неравенство, пишет «Вести.Ru».
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