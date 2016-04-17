Тегеран, 17 апреля, 2016, 11:56 — ИА Регнум. В столице Исламской Республики Иран во время военного парада в честь национального Дня армии, были показаны российские зенитно-ракетный комплексы С-300. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает агентство Mehr.

Sevda Babayeva Комплекс С-300

Сообщается, что ЗРК С-300 продемонстрированы в Иране впервые. На параде в Тегеране показали тягачи с пусковыми установками С-300.

На параде присутствовал президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, который открыл военный праздник приветственной речью.

Напомним, история с поставкой Ирану С-300 тянется довольно давно. Москва и Тегеран заключили соглашение о поставках С-300 ещё в 2007 году. Сумма контракта составляла около $900 млн.

Однако, мировое сообщество через Организацию Объединенных Наций ввело санкции против Ирана в связи с его ядерной программой. Тогдашний президент Российской Федерации Дмитрий Медведев приостановил сделку.

В ответ Иран подал иск к России в Международный арбитражный суд на $4,2 млрд.

В начале этого года международные санкции против Ирана были сняты после достижения соглашения по иранской ядерной программе. В январе 2016 года Тегеран отозвал иск против Москвы и перечислил аванс за С-300.