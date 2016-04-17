Кито, 17 апреля, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Число жертв разрушительного землетрясения в Эквадоре возросло до 41 человека. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на вице-президента Эквадора Хорхе Гласа.

Траурные свечи

Вице-президент считает, что число жертв может возрасти. Напомним, ранее сообщалось о 28 погибших.

Глас подчеркнул, что землетрясение стало самым сильным в Эквадоре с 1979 года. Уже сейчас понятно, что урон стихия нанесла значительный. Больше всего пострадало западное побережье страны и город Гуаякиль. Из прибрежных районов власти эвакуируют жителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение в Эквадоре произошло в 2:58 мск. Эпицентр подземных толчков располагался в 28 километрах к юго-востоку от населенного пункта Муисне. Очаг землетрясения залегал на глубине 20,2 километра.

В Эквадоре введено чрезвычайное положение. Президент страны Рафаэль Корреа прервал визит в Италию и срочно возвращается на родину.